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Модель Наоми Кэмпбелл опубликовала свой старый архивный снимок

Наоми Кэмпбелл, являющаяся одной из лучших моделей мира, поделилась с фолловерами личным фото. На снимке она запечатлена в трёхлетнем возрасте.

Модель Наоми Кэмпбелл опубликовала свой старый архивный снимок

Старой публикацией сорокасемилетняя легенда всемирных подиумов поделилась неожиданно. На фото будущая знаменитость изображена в жёлто-белом платье и с милой улыбкой на лице. Фанаты отметили, что уже в то время звёздное будущее Кэмпбелл выражалось в её стройных и красивых ножках.

Модель Наоми Кэмпбелл опубликовала свой старый архивный снимок

Но слава изменила характер знаменитости. Наоми Кэмпбелл с пятнадцати лет ходит по подиумам модного мира и с той поры она завоевала невиданное признание, а также во многом смогла стать первой. Позднее милая улыбка трёхлетней малышки сменилась регулярными вызовами в суд за применение физической силы и оскорбления. Крайне часто истцами ставали помощницы модели или домработницы. Однако скандальное поведение Кэмпбелл поклонников от неё не отвернуло.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:34
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