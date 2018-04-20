Модель Наоми Кэмпбелл опубликовала свой старый архивный снимок

Старой публикацией сорокасемилетняя легенда всемирных подиумов поделилась неожиданно. На фото будущая знаменитость изображена в жёлто-белом платье и с милой улыбкой на лице. Фанаты отметили, что уже в то время звёздное будущее Кэмпбелл выражалось в её стройных и красивых ножках.Но слава изменила характер знаменитости. Наоми Кэмпбелл с пятнадцати лет ходит по подиумам модного мира и с той поры она завоевала невиданное признание, а также во многом смогла стать первой. Позднее милая улыбка трёхлетней малышки сменилась регулярными вызовами в суд за применение физической силы и оскорбления. Крайне часто истцами ставали помощницы модели или домработницы. Однако скандальное поведение Кэмпбелл поклонников от неё не отвернуло.