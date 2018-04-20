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В КНР пешеходы после нарушения ППД будут облиты водой

Китайские власти решили ввести новое правило для пешеходов после нарушения ППД. Данная категория лиц будет облита водой из специальных брызгалок.

Первыми новый проект ввели в действие жители города Дае. Там стоят столбы, запрещающие переходить дорогу на красный свет. Они выполняют такие процедуры, а также делают голосовое предупреждение и снимают нарушителей на камеру, после чего их фото показывают на уличных экранах позора.

В КНР пешеходы после нарушения ППД будут облиты водой


Несмотря на сумму 207000 долларов, вложенную в разработку, китайцы довольны такой новинкой. Мокрые особы сразу возвращаются назад и уже не хотят еще раз оказаться в неприятной ситуации. Такие ограничители будет установлены в других уголках страны, потому что ежегодно из-за нарушения правил погибают 800 лиц и 4000 китайцев получают различные травмы.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:10
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