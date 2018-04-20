В КНР пешеходы после нарушения ППД будут облиты водой

Первыми новый проект ввели в действие жители города Дае. Там стоят столбы, запрещающие переходить дорогу на красный свет. Они выполняют такие процедуры, а также делают голосовое предупреждение и снимают нарушителей на камеру, после чего их фото показывают на уличных экранах позора.Несмотря на сумму 207000 долларов, вложенную в разработку, китайцы довольны такой новинкой. Мокрые особы сразу возвращаются назад и уже не хотят еще раз оказаться в неприятной ситуации. Такие ограничители будет установлены в других уголках страны, потому что ежегодно из-за нарушения правил погибают 800 лиц и 4000 китайцев получают различные травмы.