Звёзды телесериала "Татьянин день" снова радуют поклонников

В своём микроблоге Instagram Наталья Рудова обнародовала совместную публикацию с Анной Снаткиной. Актрисы популярны благодаря главным ролям в сериале «Татьянин день». Артистки редко радуют своих поклонников общими фотографиями. Именно поэтому данный снимок вызвала волну восторгов и радости со стороны фанатов. Многие из них уверяют, что этот телесериал является одним из самых любимых фильмов, который время от времени пересматривают. Фолловеры заявили, что актрисы стали очень привлекательными.Элегантное платье Натальи Рудовой и белый костюм Анны Снаткиной были оценены «свыше всяких похвал». Кроме заверений, что роли Тани Разбежкиной и Тани Бариновой были сыграны прекрасно, прозвучали также призывы вместе сняться не только на фото, но и в новой картине.