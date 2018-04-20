21-летняя дочь Ивана Охлобыстина как две капли воды похожа на свою мать
Иван Охлобыстин в рамках Instagram обнародовал новый снимок своей двадцатиоднолетней дочери Анфисы. Фолловеры поразились тому, насколько дочь артиста похожа на свою маму Оксану.
По мнению друзей Охлобыстина, судьба существует. Иван случайно увидел свою теперешнюю жену в Доме кино. Актер, проходя мимо женщины, заявил, что придёт момент, когда он завоюет её сердце. Спустя пять лет судьба снова свела Ивана с Оксаной, и с той поры влюбленные не расстаются. Супруга родила артисту шестерых детей. Охлобыстин обнародовал в Сети публикацию, на которой его дочь стоит в темных очках, комбинезоне для катания и со сноубордом. За два дня фото смогло собрать около 12 тысяч отметок «Мне нравится». Поклонники заметили, что старшая дочка Анфиса очень похожа на свою маму.
Старшая дочь актёра очень любит спорт. У девушки есть молодой человек, с которым она уже познакомила отца. Охлобыстин считает, что дочки должны сразу знакомить родителей со своими женихами.