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21-летняя дочь Ивана Охлобыстина как две капли воды похожа на свою мать

Иван Охлобыстин в рамках Instagram обнародовал новый снимок своей двадцатиоднолетней дочери Анфисы. Фолловеры поразились тому, насколько дочь артиста похожа на свою маму Оксану.

21-летняя дочь Ивана Охлобыстина как две капли воды похожа на свою мать

По мнению друзей Охлобыстина, судьба существует. Иван случайно увидел свою теперешнюю жену в Доме кино. Актер, проходя мимо женщины, заявил, что придёт момент, когда он завоюет её сердце. Спустя пять лет судьба снова свела Ивана с Оксаной, и с той поры влюбленные не расстаются. Супруга родила артисту шестерых детей. Охлобыстин обнародовал в Сети публикацию, на которой его дочь стоит в темных очках, комбинезоне для катания и со сноубордом. За два дня фото смогло собрать около 12 тысяч отметок «Мне нравится». Поклонники заметили, что старшая дочка Анфиса очень похожа на свою маму.

21-летняя дочь Ивана Охлобыстина как две капли воды похожа на свою мать

Старшая дочь актёра очень любит спорт. У девушки есть молодой человек, с которым она уже познакомила отца. Охлобыстин считает, что дочки должны сразу знакомить родителей со своими женихами.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:05
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