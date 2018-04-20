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Эмилия Кларк предложила поклонникам посетить закулисье нового сезона "Игры Престолов"

Исполнительница роли Дайнерис - Эмилия Кларк, в рамках Instagram пригласила поклонников в Вестерос. Актриса разыгрывает среди поклонников возможность посетить закулисье очередного сезона "Игра Престолов".

Эмилия Кларк предложила поклонникам посетить закулисье нового сезона "Игры Престолов"

На видеоролике Клар предстала в образе Дейнерис. Актриса рассказывает, что многие поклонники мечтают узнать, как создаётся популярный телесериал. Однако такая возможность будет не у всех желающих. Для того чтобы попасть на съемки "Игры Престолов", Эмилия предлагает сделать благотворительный взнос в сестринский фонд Королевского колледжа. По словам актрисы, среди тех, кто сделает пожертвование, и будет этот счастливчик, который вместе со своей компанией сможет поужинать с Матерью Драконов и пронаблюдать за съемками телесериала.

Таким предложением поклонники Кларк заинтересовались. Многие из них отметили, что это - замечательная мотивация для того, чтобы сделать пожертвование нуждающимся.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20
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