Эмилия Кларк предложила поклонникам посетить закулисье нового сезона "Игры Престолов"

На видеоролике Клар предстала в образе Дейнерис. Актриса рассказывает, что многие поклонники мечтают узнать, как создаётся популярный телесериал. Однако такая возможность будет не у всех желающих. Для того чтобы попасть на съемки "Игры Престолов", Эмилия предлагает сделать благотворительный взнос в сестринский фонд Королевского колледжа. По словам актрисы, среди тех, кто сделает пожертвование, и будет этот счастливчик, который вместе со своей компанией сможет поужинать с Матерью Драконов и пронаблюдать за съемками телесериала.Таким предложением поклонники Кларк заинтересовались. Многие из них отметили, что это - замечательная мотивация для того, чтобы сделать пожертвование нуждающимся.