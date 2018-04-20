Группу АВВА планируют воссоединить при помощи современных технологий

Современные технологии на сегодняшний день позволяют создать любой нужный образ. Специалисты американских телеканалов NBC и BBC рассказали о совместном проекте, в процессе которого воссоздадут аватаров легендарной группы, и телезритель сможет лицезреть на экранах телевизоров популярный в 1979 году коллектив. Историки считают, что реализация проекта возвысит АВВА на пик славы.О том, какие именно технологии будут использованы специалистами, умалчивается. Фолловеры вовсю обсуждают данную новость и уже готовы сравнить реальных кумиров с их виртуальной версией.