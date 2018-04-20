Власти Нью-Йорка перенесут статую «Атакующий бык»

"Атакующий бык" появился в Нью-Йорке в 1989 году, символизируя финансовое процветание и оптимизм инвесторов, пишет портал ТАСС, ссылаясь на заявление мэра мегаполиса Билла де Блазио. Бронзовое изваяние весом свыше 3 тонн привлекает туристов, поэтому власти Нью-Йорка планируют сместить быка немного в сторону финансового центра.Вместе с быком сменит место дислокации и статуя "Бесстрашная девочка", которая была установлена напротив разъяренного быка, символизируя готовность женщин справляться с любыми трудностями в жизни. Данный монумент также передвинут ближе к финансовой бирже. Де Блазио отмечает необходимость перемен в высшем правящем эшелоне Америки, о чем и говорит "Бесстрашная девочка".