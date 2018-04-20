Астрономы зафиксировали таинственный сигнал из космоса

Повышение интенсивности изучения в определенной части спектра называют эмиссионной линией. Как правило, интенсивность излучения снижается с частотой последнего, но временами она становится больше, а когда, наоборот, ослабляется (последний случай свидетельствует о линии поглощения). Так происходит по причине того, что атомы, ионы, а также молекулы переходят на совершенно другие уровни энергии, в итоге излучение выделяется и поглощается.Но суть эмиссионной линии 3,5 электронвольта до сих пор не изучена, потому что ни одна из известных фотонных эмиссий ей не соответствуют. Излучение, приходящее с разных направлений, поймали несколько космических телескопов – Suzaku, Chandra, NuSTAR, XMM-Newton.По утверждениям ученых, излучение является итогом распада стерильных нейтрино-гипотетических частиц, которых считают "представителями" темной материи.