Ольга Бузова назвала участие в «Дом-2» самым безумным поступком
В гостях у рэпера Басты, а «в миру» продюсера и музыканта Василия Вакуленко, популярная певица Ольга Бузова рассказала много интересных фактов о себе, в том числе и о самом безумном поступке в своей жизни.
В рамках шоу Gazlive Ольга должна была ответить на вопросы телезрителей, среди которых попался и о самом безумном поступке.
Теледива призналась, что таким поступком для нее стал приход на реалити-шоу «Дом-2». Бузова пришла на кастинг телестройки в 17 лет и скрыла этот факт от родителей. Совсем юная девушка мало верила в успех, так как отбор был серьезным, а желающих много.
«У меня было реальное ощущение, что я влезаю в телевизор», - вспоминает звезда «Дома-2».
Позже Ольге Бузовой пришлось объясниться с родителями, совмещать учебу в СПбГУ и жизнью на проекте.
Тем не менее, телезвезда получила красный диплом, что свидетельствует о ее прекрасном образовании.
С того момента прошло 14 лет и Бузова осознает, что именно тот безумный поступок и стал ее путевкой в жизнь и возможность приблизиться к мечте: стать мега-популярной.
В рамках шоу Gazlive Ольга должна была ответить на вопросы телезрителей, среди которых попался и о самом безумном поступке.
Теледива призналась, что таким поступком для нее стал приход на реалити-шоу «Дом-2». Бузова пришла на кастинг телестройки в 17 лет и скрыла этот факт от родителей. Совсем юная девушка мало верила в успех, так как отбор был серьезным, а желающих много.
«У меня было реальное ощущение, что я влезаю в телевизор», - вспоминает звезда «Дома-2».
Позже Ольге Бузовой пришлось объясниться с родителями, совмещать учебу в СПбГУ и жизнью на проекте.
Тем не менее, телезвезда получила красный диплом, что свидетельствует о ее прекрасном образовании.
С того момента прошло 14 лет и Бузова осознает, что именно тот безумный поступок и стал ее путевкой в жизнь и возможность приблизиться к мечте: стать мега-популярной.