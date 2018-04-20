Ольга Бузова назвала участие в «Дом-2» самым безумным поступком

В рамках шоу Gazlive Ольга должна была ответить на вопросы телезрителей, среди которых попался и о самом безумном поступке.Теледива призналась, что таким поступком для нее стал приход на реалити-шоу «Дом-2». Бузова пришла на кастинг телестройки в 17 лет и скрыла этот факт от родителей. Совсем юная девушка мало верила в успех, так как отбор был серьезным, а желающих много., - вспоминает звезда «Дома-2».Позже Ольге Бузовой пришлось объясниться с родителями, совмещать учебу в СПбГУ и жизнью на проекте.Тем не менее, телезвезда получила красный диплом, что свидетельствует о ее прекрасном образовании.С того момента прошло 14 лет и Бузова осознает, что именно тот безумный поступок и стал ее путевкой в жизнь и возможность приблизиться к мечте: стать мега-популярной.