FT: Фонд Сороса могут выдворить из Венгрии

Аналитики отмечают, что венгерское правительство опасается наплыва мигрантов из исламских государств, поэтому решено блокировать деятельность фонда Сороса и аналогичных ему неправительственных структур. Кабинет министров Венгрии создал законопроект под названием "Стоп-Сорос", который подразумевает необходимость получения лицензии Министерства иностранных дел при работе фондов с мигрантами.Негосударственные структуры будут обязаны уплачивать 25% от зарубежного финансирования, а также предоставлять возможности для проведения проверок венгерской службой безопасности. В "Открытом обществе" опасаются бесчисленных полицейских рейдов при принятии закона.