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FT: Фонд Сороса могут выдворить из Венгрии

Фонд "Открытое общество" американского финансиста Джорджа Сороса могут выдворить из Венгрии, если парламент примет пакет законов, который прямо направлен против структур миллиардера, сообщает портал The Financial Times.

FT: Фонд Сороса могут выдворить из Венгрии


Аналитики отмечают, что венгерское правительство опасается наплыва мигрантов из исламских государств, поэтому решено блокировать деятельность фонда Сороса и аналогичных ему неправительственных структур. Кабинет министров Венгрии создал законопроект под названием "Стоп-Сорос", который подразумевает необходимость получения лицензии Министерства иностранных дел при работе фондов с мигрантами.

Негосударственные структуры будут обязаны уплачивать 25% от зарубежного финансирования, а также предоставлять возможности для проведения проверок венгерской службой безопасности. В "Открытом обществе" опасаются бесчисленных полицейских рейдов при принятии закона.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:53
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