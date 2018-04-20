Затерявшийся во времени самолет из 1954 года с мертвецами приземлился в бразильском аэропорту

Он прибыл в город Порту-Алегри, а диспетчеры отметили, что даже говорили с пилотом, пока готовили посадочную полосу для необычного самолета. Когда сотрудники полиции попали на борт, они обнаружили там 88 скелетов пассажиров и останки четырех членов экипажа. После такого открытия люди были в шоке, потому что слышали голоса живых лиц, а власти предпочли засекретить информацию, ограничившись несколькими заметками в прессе.До сих пор ученые не могут пояснить, что произошло в то время. Исследователи упомянули о дыре времени, куда мог провалиться транспорт, но как мертвецы смогли совершить посадку через 35 лет – никто не знает.