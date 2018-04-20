В КНР ретривер расплакался перед камерой после спасения от гибели

Местные фермеры держали собак в ужасных условиях и готовили их на убой, чтобы потом продавать мясо компаниям. Волонтеры узнали, что ждет несчастных животных, и решили организовать компанию по спасению их жизней. Благодаря таким действиям люди собрали 2000 долларов после пожертвований, сделанных жителями разных стран.После этого они выкупили питомцев у владельцев и отправили их в центр реабилитации. Все собаки были рады своему спасению, а этот красавец не смог удержаться от эмоций и поразил зрителей настоящими слезами.