В КНР ретривер расплакался перед камерой после спасения от гибели
Пользователи сетей увидели ролик, опубликованный свидетелями события из китайского города Куньмин. Ретривер расплакался перед камерой после спасения от гибели.
Местные фермеры держали собак в ужасных условиях и готовили их на убой, чтобы потом продавать мясо компаниям. Волонтеры узнали, что ждет несчастных животных, и решили организовать компанию по спасению их жизней. Благодаря таким действиям люди собрали 2000 долларов после пожертвований, сделанных жителями разных стран.
После этого они выкупили питомцев у владельцев и отправили их в центр реабилитации. Все собаки были рады своему спасению, а этот красавец не смог удержаться от эмоций и поразил зрителей настоящими слезами.