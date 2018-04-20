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В КНР ретривер расплакался перед камерой после спасения от гибели

Пользователи сетей увидели ролик, опубликованный свидетелями события из китайского города Куньмин. Ретривер расплакался перед камерой после спасения от гибели.

В КНР ретривер расплакался перед камерой после спасения от гибели


Местные фермеры держали собак в ужасных условиях и готовили их на убой, чтобы потом продавать мясо компаниям. Волонтеры узнали, что ждет несчастных животных, и решили организовать компанию по спасению их жизней. Благодаря таким действиям люди собрали 2000 долларов после пожертвований, сделанных жителями разных стран.



После этого они выкупили питомцев у владельцев и отправили их в центр реабилитации. Все собаки были рады своему спасению, а этот красавец не смог удержаться от эмоций и поразил зрителей настоящими слезами.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
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