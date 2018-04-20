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Ученые рассказали про способности мух распускать слюни на жаре

Изучая поведение мясных мух, ученые Университета Сан-Паулу (Бразилия), обратили внимание на необычный способ охлаждения организма, используемый насекомыми. Результаты исследовании опубликованы на страницах журнала Scientific Reports. Информация указывает на исследования ученых, под руководством Гильермо Гомеса, которые выяснили, что для спасения от воздействия жары, мухи Chrysomya megacephala, выпускают слюну из рта, а потом заглатывают ее обратно.

Учеными установлено, что покидая пределы организма, слюна испаряется, соответственно это ее охлаждает, а поглощаемая в обратном порядке, способствует охлаждению всего организма насекомого. При наблюдении за мухами, ученые отметили, что с повышением температуры окружающего воздуха, мухи чаще пускают слюну, на этом основании и сделаны выводы, что так насекомыми достигаются оптимальные показатели температуры тела.
Ученые рассказали про способности мух распускать слюни на жаре


Обратили внимание ученые и на то, что подобное поведение не наблюдалось у мух в момент их чрезмерной активности. Было предположена связь с поддержкой мускул для их нормального полета и функционирования при высоких температурах. Помимо прочего, с повышением влажности воздуха частота слюноотделения падала. По общему мнению ученых, на подобную саморегуляцию способны и другие мелкие насекомые, объем выделяемой слюны которых, можно сравнить с размерами их тела.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:10
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