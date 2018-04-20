Ученые рассказали про способности мух распускать слюни на жаре

Учеными установлено, что покидая пределы организма, слюна испаряется, соответственно это ее охлаждает, а поглощаемая в обратном порядке, способствует охлаждению всего организма насекомого. При наблюдении за мухами, ученые отметили, что с повышением температуры окружающего воздуха, мухи чаще пускают слюну, на этом основании и сделаны выводы, что так насекомыми достигаются оптимальные показатели температуры тела.Обратили внимание ученые и на то, что подобное поведение не наблюдалось у мух в момент их чрезмерной активности. Было предположена связь с поддержкой мускул для их нормального полета и функционирования при высоких температурах. Помимо прочего, с повышением влажности воздуха частота слюноотделения падала. По общему мнению ученых, на подобную саморегуляцию способны и другие мелкие насекомые, объем выделяемой слюны которых, можно сравнить с размерами их тела.