В Мехико над аэропортом были замечены два НЛО

Мужчина работает авиационным техником и тогда находился на дежурстве. Он обратил внимание на странное свечение в небе, где показались внеземные корабли пришельцев. Сначала один НЛО, имеющий внушительные размеры, решил осмотреть окрестности, но потом быстро исчез перед глазами изумленного человека.Затем его собрат тоже прибыл в это место, а дальше гуманоиды решил покинуть земную атмосферу. Пока эксперты проверяют информацию и выясняют, что заинтересовало космических гостей в столице. Перед такими событиями итальянцы зафиксировали танцы внеземных технологий, опубликовав сюжет в сетях.