Детский психиатр Ганс Аспергер сотрудничал с нацистами и убивал детей с помощью эвтаназии

Мужчина искал пациентов, которые должны были подвергнуться данной процедуре. Там было много больных малышей, не имеющих шансов на выживание из-за физической неполноценности. Пока есть сведения о 789 жертвах опытов, но их количество может быть намного больше.Авторы программы скрывали важную информацию, чтобы не привлекать к себе внимания, а психиатр всегда пытался отрицать свою причастность к эксперименту. Он утверждал, что являлся защитником детей от фашистов, несмотря на возникшие подозрения, а сейчас истина была открыта обществу.