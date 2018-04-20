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Детский психиатр Ганс Аспергер сотрудничал с нацистами и убивал детей с помощью эвтаназии

Медицинский историк Эрвиг Чех обнаружил в секретных документах нацистов сведения о детском психиатре Гансе Аспергере. Он сотрудничал с ними и убивал детей с помощью эвтаназии, принимая участие в научном проекте Т4.

Мужчина искал пациентов, которые должны были подвергнуться данной процедуре. Там было много больных малышей, не имеющих шансов на выживание из-за физической неполноценности. Пока есть сведения о 789 жертвах опытов, но их количество может быть намного больше.

Детский психиатр Ганс Аспергер сотрудничал с нацистами и убивал детей с помощью эвтаназии


Авторы программы скрывали важную информацию, чтобы не привлекать к себе внимания, а психиатр всегда пытался отрицать свою причастность к эксперименту. Он утверждал, что являлся защитником детей от фашистов, несмотря на возникшие подозрения, а сейчас истина была открыта обществу.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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