Семеро львов не справились с дикобразом

История многим может показаться невероятной, однако необходимо принимать во внимание тот факт, что дикобразы, обитающие в Африке, - весьма крупные животные. Их вес достигает 27 кг, а длина – 90 см. Тело дикобраза защищены длинными и острыми иглами, но остановить хищников они не могут. Те животные, которые смогут перевернуть дикобраза на спину, получат нежное мясо.Молодым львам, которых запечатлела камера, полакомиться не посчастливилось. Несмотря на то, что количество хищников превосходило, дикобразу удалось парировать их атаки и оставить с носом охотников.Хенни Беккер, автор видео, рассказывает, что увидеть дикобраза нелегко, поскольку эти животные ведут скрытный образ жизни. Охота львов на колючего животного - тоже зрелище нечастое. Представители семейства кошачьих избегают нападений на грызунов с иголками, чтобы не пораниться, однако убыль популяций копытных животных и засуха толкают львов и тигров на риск.