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Хейтеры набросились на Илью Яббарова и Алену Савкину из-за их детской шалости

Участники телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров и Алена Савкина вызывают у зрителей лишь негативные эмоции.

На молодых людей снова обрушился шквал критики от пользователей Сети. В Интернете уже появился анонс предстоящего эфира, в котором Илья и Алена решили позволить себе немного шалости и принялись водой обливать друг друга. И хотя ничего страшного в этом не было, многие тут же накинулись на ребят с возмущениями и обвинениями в мерзости.

Хейтеры набросились на Илью Яббарова и Алену Савкину из-за их детской шалости

Не так давно Алена набросилась на своего уже родственника Диму Дмитренко, выразив недовольство его поведением по отношению к теще. К слову, эта позиция у многих поклонников телестройки вызвала неприязнь, так как те посчитали, что правильнее было бы защищать членов семьи от посторонних, а не наоборот, присоединяться к ним, дабы добить еще больше.

Илья Яббаров в свою очередь вызывает неприязнь лишь одним своим видом. И хотя мужчина всеми силами изображает из себя мачо, телезрители уверены, что лицом он не вышел, а прозвище «туалетный ершик» с подачи Андрея Чуева к нему прижилось надолго. Таким образом, можно без труда понять, что молодые люди вполне прогнозировано вызывают у зрителей «Дома-2» исключительно негатив.

«Смотреть неприятно. Что за игрища? Какое может быть обливание водой у взрослых людей? Как можно плевать друг в друга? Я в шоке!», «Ну что еще могли придумать ершик и его крышечка? Не в Третьяковку же им ездить», «Хороший пример для молодежи - плевать друг в друга», - негодуют зрители.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:03
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