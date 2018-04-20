Анна Седокова появилась на публике с новым возлюбленным

После мероприятия, в ленте Инстаграм «селебрити» появился совместный снимок новоиспеченной пары, к которому певица написала интригующий комментарий «Любовь - это игра, в которую могут играть двое, и оба побеждают». Также Анна Седокова не скрывает своего восторга от произошедшего накануне важного для неё события - клип «Не твоя вина» завоевал первое место в номинации «Лучшее женское видео года».По словам Седоковой, шесть месяцев назад она не смогла бы поверить, что именно её клип будет удостоен наивысшей награды от Муз-ТВ. Она рассказала поклонникам, что видеоролик на песню был снят её новой компанией «HECTORprodaction», которая названа в честь сына Седоковой. Поэтому для артистки награда клипа «Не твоя вина» ещё более трепетная и особенная.