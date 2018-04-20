АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

Анна Седокова появилась на публике с новым возлюбленным

Бойфрендом певицы оказался фотограф Даниил Величко. Пару видели на праздничном ужине, посвященном Премии Муз-ТВ.

После мероприятия, в ленте Инстаграм «селебрити» появился совместный снимок новоиспеченной пары, к которому певица написала интригующий комментарий «Любовь - это игра, в которую могут играть двое, и оба побеждают». Также Анна Седокова не скрывает своего восторга от произошедшего накануне важного для неё события - клип «Не твоя вина» завоевал первое место в номинации «Лучшее женское видео года».


Анна Седокова появилась на публике с новым возлюбленным


По словам Седоковой, шесть месяцев назад она не смогла бы поверить, что именно её клип будет удостоен наивысшей награды от Муз-ТВ. Она рассказала поклонникам, что видеоролик на песню был снят её новой компанией «HECTORprodaction», которая названа в честь сына Седоковой. Поэтому для артистки награда клипа «Не твоя вина» ещё более трепетная и особенная.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: maxran Сегодня, 08:59
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Германии выпустили сувенирные купюры номиналом
Ученые выработали энергию для искусственной кожи
Уфологи: Иисус Христос вернется на Землю в этом
Хейтеры набросились на Илью Яббарова и Алену
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров
Анна Седокова появилась на публике с новым
Заграничные сотрудники МЭР должны будут
Ольга Бузова рассказала, что Дмитрий Тарасов
Ученые определели существование новых двидов в
Ольга Бузова рассказала, что в нее влюблен один
Фанаты попросили Анастасию Волочкову не позорить
По слухам травлю Евгении Феофилактовой устроила
Пришелец из будущего предупредил человечество о
Ученые могут распознать пришельцев среди людей
Анастасия Костенко жестко ответила Рустаму
Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина уладила
Турок назвал себя террористом для развода с
Жительница Тюмени с 60 померанскими шпицами
«Ясли» глубоководных осьминогов найдены на
В Чили после падения с кровати скончался самый
Ученые: В организмах медуз было обнаружено
Появления НЛО над сирийским городом стало
В Россию привезли «спортивные» седаны Jaguar XE и
Ученые: Древние членистоногие не имели головного
Xiaomi Redmi 5 Plus подешевел в России на 35%
Станислав Садальский опубликовал неудачное фото
Минздрав предложил новый налог для россиян
Варианты некодирующей ДНК способствуют
Компания Pentatonic превращает старые дисплеи
Пуск космической обсерватории «Спектр-РГ»
Просмотреть все новости