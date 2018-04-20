Родственник Меган Маркл Томас назвал невесту принца Гарри лицемеркой

Он сразу обвинил сводную сестру, что она увлеклась славой и решила забыть о своем окружении. Семья долго переживала по такому поводу, но мужичина пытался урегулировать ситуацию. Однако Меган Маркл не пригласила его на свадьбу, а также все его сообщения оставались без ответа.Томас подчеркнул, что его родственница пытается быть отзывчивым человеком, но это только игра перед публикой. Невеста принца Гарри скрывает свои корни и не хочет афишировать свои отношений с близкими людьми. Она пытается напоминать принцессу Диану, но не обладает такими внутренними качествами.