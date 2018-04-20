Родственник Меган Маркл Томас назвал невесту принца Гарри лицемеркой
Во время беседы с журналистами родственник Меган Маркл Томас назвал невесту принца Гарри лицемеркой. Он долгое время защищал ее от нападок родных, но сейчас решил рассказать правду.
Он сразу обвинил сводную сестру, что она увлеклась славой и решила забыть о своем окружении. Семья долго переживала по такому поводу, но мужичина пытался урегулировать ситуацию. Однако Меган Маркл не пригласила его на свадьбу, а также все его сообщения оставались без ответа.
Томас подчеркнул, что его родственница пытается быть отзывчивым человеком, но это только игра перед публикой. Невеста принца Гарри скрывает свои корни и не хочет афишировать свои отношений с близкими людьми. Она пытается напоминать принцессу Диану, но не обладает такими внутренними качествами.