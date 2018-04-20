Ученые: Люди с сильным рукопожатием более умные из-за своих физических возможностей

Они изучили данные 475000 людей, после чего сделали такие выводы. В процессе эксперимента с участием добровольцев, такая категория лиц лучше решала аналитические задачи и сохраняла информацию в памяти, а также имела логическое мышление. Остальные участники со слабым рукопожатием имели деградацию клеток белого вещества, отвечающего за соединение зон головного мозга.Также лица, обладающие силой в руках, могли во время приветствия или прощания быстро реагировали на визуальные стимулы и называли большое количество номеров из списка. Такое открытие показало, что между мышцами и здоровьем органа есть взаимосвязь, так что дальнейшие исследования, связанные с увеличением их массы во время физических нагрузок могут показать, как это отразится на мозге.