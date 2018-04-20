Ольга Бузова рассказала, что Дмитрий Тарасов отговаривал ее петь

Популярность Ольги Бузовой на данный момент зашкаливает: у нее многомиллионная армия поклонников, а все ее концерты проходят при полном аншлаге.Однако, по словам Бузовой, бывший муж Дмитрий Тарасов пытался всячески препятствовать ее музыкальной карьере.Напомним, что первая композиция в исполнении Ольги Бузовой была записана за полгода до развода звезды с футболистом. Песню «Под звуки поцелуев» нынешняя знаменитость записала в честь своего любимого супруга., - озвучила обиду Ольга Бузова в беседе с Бастой.Продюсер поинтересовался у Ольги, хотела ли она когда-нибудь убить своего «бывшего» за все, что он сделала, на что певица ответила, что все обиды переживает в себе.Василий Вакуленко, он же Баста, отметил, что лучше врагам мстить, так как это чувство успокаивает душу.