АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

Ольга Бузова рассказала, что Дмитрий Тарасов отговаривал ее петь

Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова побывала в гостях у рэпера Басты в рамках шоу GAZLIVE и ответила на ряд вопросов, которые задали ее поклонники.

Популярность Ольги Бузовой на данный момент зашкаливает: у нее многомиллионная армия поклонников, а все ее концерты проходят при полном аншлаге.

Ольга Бузова рассказала, что Дмитрий Тарасов отговаривал ее петь

Однако, по словам Бузовой, бывший муж Дмитрий Тарасов пытался всячески препятствовать ее музыкальной карьере.

Напомним, что первая композиция в исполнении Ольги Бузовой была записана за полгода до развода звезды с футболистом. Песню «Под звуки поцелуев» нынешняя знаменитость записала в честь своего любимого супруга.

Ольга Бузова рассказала, что Дмитрий Тарасов отговаривал ее петь

«Песню я записала летом. До развода, до того, как мы расстались. И как раз таки он и другие говорили: зачем тебе это надо? И про песню «Под звуки поцелуев» этот... и его бывшее окружение говорили: это гов...о!», - озвучила обиду Ольга Бузова в беседе с Бастой.

Продюсер поинтересовался у Ольги, хотела ли она когда-нибудь убить своего «бывшего» за все, что он сделала, на что певица ответила, что все обиды переживает в себе.

Василий Вакуленко, он же Баста, отметил, что лучше врагам мстить, так как это чувство успокаивает душу.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:38
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Германии выпустили сувенирные купюры номиналом
Ученые выработали энергию для искусственной кожи
Уфологи: Иисус Христос вернется на Землю в этом
Хейтеры набросились на Илью Яббарова и Алену
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров
Анна Седокова появилась на публике с новым
Заграничные сотрудники МЭР должны будут
Ольга Бузова рассказала, что Дмитрий Тарасов
Ученые определели существование новых двидов в
Ольга Бузова рассказала, что в нее влюблен один
Фанаты попросили Анастасию Волочкову не позорить
По слухам травлю Евгении Феофилактовой устроила
Пришелец из будущего предупредил человечество о
Ученые могут распознать пришельцев среди людей
Анастасия Костенко жестко ответила Рустаму
Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина уладила
Турок назвал себя террористом для развода с
Жительница Тюмени с 60 померанскими шпицами
«Ясли» глубоководных осьминогов найдены на
В Чили после падения с кровати скончался самый
Ученые: В организмах медуз было обнаружено
Появления НЛО над сирийским городом стало
В Россию привезли «спортивные» седаны Jaguar XE и
Ученые: Древние членистоногие не имели головного
Xiaomi Redmi 5 Plus подешевел в России на 35%
Станислав Садальский опубликовал неудачное фото
Минздрав предложил новый налог для россиян
Варианты некодирующей ДНК способствуют
Компания Pentatonic превращает старые дисплеи
Пуск космической обсерватории «Спектр-РГ»
Просмотреть все новости