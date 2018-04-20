Ольга Бузова рассказала, что в нее влюблен один из ее танцоров

«Мне кажется, что один человек из моей команды в меня влюбился. Может быть, даже два, но один — точно. И это танцор мой», — рассказала по секрету Ольга.

Знаменитая теледива является одной из самых желанных невест России. О ней днями и ночами мечтают тысячи мужчин, однако далеко не все способны набраться смелости и заявить о своей симпатии, или начать ухаживать за ней. По словам самой Бузовой, мужчины попросту боятся конкуренции.Многие парни опасаются конкуренции с такими знаменитостями, как Филипп Киркоров или же Тимур Батрутдинов, так как в компании с ними наставница «Дома-2» проводит много времени.Другие, просто смотрят на усилия Романа Гриценко, которые так и не увенчались успехом, и не решаются сделать первый шаг. К слову, Ольга и сама может разглядеть симпатию к себе, даже, несмотря на то, что молодой человек это старательно скрывает.Так и произошло с танцором из ее коллектива, симпатию которого девушка увидела без особых усилий. Впрочем, молодой человек не слишком-то и старался скрыть, что без ума от певицы.Когда певица записывала видео, к ней подошел танцор Алексей и рассказал, что у него нет девушки, в то время, как у остальных ребят есть. Парень попросил Бузову отнестись серьезно к его признанию.Тем не менее, злопыхатели уже успели обругать, по их словам - обнаглевшую звезду, которая выбивает признания из наемных работников.