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Ольга Бузова рассказала, что в нее влюблен один из ее танцоров

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова заметила симпатию к ней от лица одного из участников коллектива.

Знаменитая теледива является одной из самых желанных невест России. О ней днями и ночами мечтают тысячи мужчин, однако далеко не все способны набраться смелости и заявить о своей симпатии, или начать ухаживать за ней. По словам самой Бузовой, мужчины попросту боятся конкуренции.

Ольга Бузова рассказала, что в нее влюблен один из ее танцоров

Многие парни опасаются конкуренции с такими знаменитостями, как Филипп Киркоров или же Тимур Батрутдинов, так как в компании с ними наставница «Дома-2» проводит много времени.

Другие, просто смотрят на усилия Романа Гриценко, которые так и не увенчались успехом, и не решаются сделать первый шаг. К слову, Ольга и сама может разглядеть симпатию к себе, даже, несмотря на то, что молодой человек это старательно скрывает.

Ольга Бузова рассказала, что в нее влюблен один из ее танцоров

Так и произошло с танцором из ее коллектива, симпатию которого девушка увидела без особых усилий. Впрочем, молодой человек не слишком-то и старался скрыть, что без ума от певицы.

«Мне кажется, что один человек из моей команды в меня влюбился. Может быть, даже два, но один — точно. И это танцор мой», — рассказала по секрету Ольга.

Когда певица записывала видео, к ней подошел танцор Алексей и рассказал, что у него нет девушки, в то время, как у остальных ребят есть. Парень попросил Бузову отнестись серьезно к его признанию.

Тем не менее, злопыхатели уже успели обругать, по их словам - обнаглевшую звезду, которая выбивает признания из наемных работников.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:18
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