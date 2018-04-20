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В подземных лабиринтах Эквадора скрыты невероятные артефакты исчезнувших цивилизаций

Подземные пещеры Тайос в Эквадоре имеют вид многокилометровых подземных тоннелей. Они охраняются местными племенами хиваро, а также находятся в очень труднодоступных местах, потому мало изучены на сегодняшний день. Ученые считают, что в пещерах хранятся артефакты древних цивилизаций и ранняя библиотека, которая насчитывает несколько тысяч книг, представленных в виде металлических пластин, покрытых странными символами.

В подземных лабиринтах Эквадора скрыты невероятные артефакты исчезнувших цивилизаций


После выхода книги под названием «Золото богов» автора Эриха фон Дэникена в 1973 году к подземным лабиринтам возник всеобщий интерес. В содержании книги говорится о том, что аргентинско-венгерский бизнесмен Хан Мориц совершил экспедицию в тоннели и обнаружил там золото, странные скульптуры, а также металлические таблички в большом количестве.



Самое крупное научное исследование в лабиринтах Тайос проводилось в 1976 году. В экспедиции во главе со Станом Холлом приняли участие больше сотни человек. Среди них были британские и эквадорские военнослужащие, спелеологи и Нейл Армстронг. Исследователям удалось обнаружить немалое количество артефактов древнего происхождения, однако сокровищ, описанных в книге Дэникена, не нашли. Представители племени хиваро заявили, что исследования провели не в том тоннеле, а место, где хранятся сокровища является тайной.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:50
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