В подземных лабиринтах Эквадора скрыты невероятные артефакты исчезнувших цивилизаций

После выхода книги под названием «Золото богов» автора Эриха фон Дэникена в 1973 году к подземным лабиринтам возник всеобщий интерес. В содержании книги говорится о том, что аргентинско-венгерский бизнесмен Хан Мориц совершил экспедицию в тоннели и обнаружил там золото, странные скульптуры, а также металлические таблички в большом количестве.Самое крупное научное исследование в лабиринтах Тайос проводилось в 1976 году. В экспедиции во главе со Станом Холлом приняли участие больше сотни человек. Среди них были британские и эквадорские военнослужащие, спелеологи и Нейл Армстронг. Исследователям удалось обнаружить немалое количество артефактов древнего происхождения, однако сокровищ, описанных в книге Дэникена, не нашли. Представители племени хиваро заявили, что исследования провели не в том тоннеле, а место, где хранятся сокровища является тайной.