Источник света неизвестного происхождения был замечен исследователям в Антарктиде

Данный объект напоминает гигантский прожектор, выбрасывающие свои лучи на горные склоны. Он может показывать на вход в подземный город пришельцев, который скрывается от людских глаз или другие скрытые артефакты. Эксперт отметил, что удаленное расположение источника возникло не просто так.Возможно, в этом месте есть секретные технологии, отражающие солнечный свет или вырабатывающие свою энергию. Пока континент хранит много загадок, с чем согласились зрители после просмотра сюжета. Раньше на территории уже были найдены древние пирамиды и дороги вместе с необычными сооружениями, построенными исчезнувшими цивилизациями.