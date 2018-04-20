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Источник света неизвестного происхождения был замечен исследователям в Антарктиде

Пользователи сетей увидели видео, опубликованное исследователем Грэхемом Мэйплом. Во время просмотра снимков Антарктиды, сделанных с помощью спутников, он обнаружил там источник света неизвестного происхождения.

Источник света неизвестного происхождения был замечен исследователям в Антарктиде


Данный объект напоминает гигантский прожектор, выбрасывающие свои лучи на горные склоны. Он может показывать на вход в подземный город пришельцев, который скрывается от людских глаз или другие скрытые артефакты. Эксперт отметил, что удаленное расположение источника возникло не просто так.



Возможно, в этом месте есть секретные технологии, отражающие солнечный свет или вырабатывающие свою энергию. Пока континент хранит много загадок, с чем согласились зрители после просмотра сюжета. Раньше на территории уже были найдены древние пирамиды и дороги вместе с необычными сооружениями, построенными исчезнувшими цивилизациями.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40
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