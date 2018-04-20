Первое упоминание о библейском жертвоприношении записано в 1500-летнем египетском папирусе – Ученые

Документ на языке коптов датируется 6 столетием нашей эры, когда на территории страны уже возникло христианство. Там есть описания правил, касающихся различных молитв, а также рассказан эпизод, когда Авраам должен был пройти испытание Бога и принести в жертву своего наследника Исаака.Классическая Библия говорит, что Творец послал вместо человека агнца, но в этом источнике сын погибает возле Горы Убийцы. Автор текста неизвестен, но он был образованной личностью и мог иметь отношение к гностикам. Также ученому удалось выяснить, что древний писец жил рядом с пирамидой Сенусерта I, где был найден артефакт. Открытие позволило увидеть Писания в другом свете из-за смешения различных религий.