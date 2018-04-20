Автомобили марки Volvo благодаря китайцам могут получить двигатели Mercedes-Benz

В настоящее время стороны ещё не сообщили о дальнейшем сотрудничестве, однако по мнению экспертов, такое партнёрство вполне вероятно.Накануне одно из немецких изданий сообщило о том, что компании Volvo и Daimler могут заняться совместным созданием новой платформы для производства электрического транспорта. Таким образом автомобили Volvo смогли бы получить силовые агрегаты и другие компоненты от Mercedes-Benz.Однако официально данная информация не подтверждена, так как сотрудничество между компаниями является только предположением, основанным на догадках.