В Швейцарии соберут самый полный скелет гигантской вымершей акулы

Основатель и директор музея Ханс-Якоб Зибер рассказал, что останки акул очень редко встречаются, поскольку эти животные принадлежат классу хрящевых рыб. Хрящи после смерти животного поддаются быстрому разрушению и встретить окаменелые останки представителей этого класса можно крайне редко.Настоящей сенсацией, считает Зибер, является фрагмент скелета гигантской вымершей акулы, длина которой составляла примерно 4,5 метра. Останки мегалодона специально доставили из Перу в Швейцарию. По словам директора музея динозавров, у них получилось организовать лучшую выставку об ископаемых акулах. Он также заметил, что экспозицию формируют также два десятка раритетов, которые раскрывают эволюционный путь акул.Мегалодон, который вымер более двух миллионов лет назад, считают самой крупной акулой, когда-либо обитавшей в океане. Длина этого животного достигала 15-18 метров, а пасть его могла бы вместить автомобиль «Smart». Белые акулы – самые крупные из ныне существующих в длинудостигают 6-8 метров.