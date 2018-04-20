АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

В Швейцарии соберут самый полный скелет гигантской вымершей акулы

В музее динозавров города Ааталь в Швейцарии в кантоне Цюрих состоится выставка «Акулы доисторических времен». В данной экспозиции представят самый полный в мире скелет гигантской вымершей акулы эпохи плиоцена и миоцена – мегалодона.

В Швейцарии соберут самый полный скелет гигантской вымершей акулы


Основатель и директор музея Ханс-Якоб Зибер рассказал, что останки акул очень редко встречаются, поскольку эти животные принадлежат классу хрящевых рыб. Хрящи после смерти животного поддаются быстрому разрушению и встретить окаменелые останки представителей этого класса можно крайне редко.

Настоящей сенсацией, считает Зибер, является фрагмент скелета гигантской вымершей акулы, длина которой составляла примерно 4,5 метра. Останки мегалодона специально доставили из Перу в Швейцарию. По словам директора музея динозавров, у них получилось организовать лучшую выставку об ископаемых акулах. Он также заметил, что экспозицию формируют также два десятка раритетов, которые раскрывают эволюционный путь акул.

Мегалодон, который вымер более двух миллионов лет назад, считают самой крупной акулой, когда-либо обитавшей в океане. Длина этого животного достигала 15-18 метров, а пасть его могла бы вместить автомобиль «Smart». Белые акулы – самые крупные из ныне существующих в длинудостигают 6-8 метров.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-продюсер телепроекта «Дом-2» Василина
В КНР ретривер расплакался перед камерой после
В Мехико над аэропортом были замечены два НЛО
Семеро львов не справились с дикобразом
Модель Наоми Кэмпбелл опубликовала свой старый
У побережья Дании обнаружили секретную «подлодку
Журналисты запечатлели дочь Джорджа Клуни
Анфиса Чехова получила много позитивных
Детский психиатр Ганс Аспергер сотрудничал с
Трек Ольги Бузовой и Басты «Тоже музыка»
Родственник Меган Маркл Томас назвал невесту
Управление гортань во время пения является
«В ее возрасте пора бы уже уйти на покой»: Лена
Ученые: Люди с сильным рукопожатием более умные
В подземных лабиринтах Эквадора скрыты
Подписчики Дарьи Пынзарь не узнали ее на новом
Источник света неизвестного происхождения был
Автомобили марки Volvo благодаря китайцам могут
Первое упоминание о библейском жертвоприношении
Марина Африкантова рассказала, что «готова к бою»
В Швейцарии соберут самый полный скелет
Nissan проводит голосование за некоторые элементы
МЧС России предупредило о риске пожаров из-за
Антон Гусев показал подписчикам «обвисшую» грудь
Ученые: Переизбыток витамина D в организме
Лосьоны для тела опасны для человеческого
Настенька из «Морозко» Наталья Седых рассказала о
Ольга Бузова взволновала фанатов многочисленными
Гибридная версия Ford Mustang появится к 2020 году
Звёзды телесериала "Татьянин день" снова радуют
Просмотреть все новости