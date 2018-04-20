По слухам травлю Евгении Феофилактовой устроила Виктория Романец
На днях на странице Евгении Феофилактовой в соцсети был организован странный флешмоб, в котором экс-участнице «Дом-2» были нанесены оскорбления.
Тут же пошли разговоры, что таким образом решила досалить бывшей подруге Виктория Романец, которая теперь является супругой ее бывшего мужа.
После женитьбы Антона Гусева на Романец, бывшие коллеги по телестройке так и не помирились, более того, при каждом удобном случае стараются уколоть друг друга.
С недавних пор на странице Феофилактовой появились комментарии оскорбительного содержания, но к чести Жени. Она не реагирует публично на них.
Тем более что женщина дала понять, кто стоит за этим флешмобом и кому интересна ее травля. Намекая на Викторию Романец.
Тут же пошли разговоры, что таким образом решила досалить бывшей подруге Виктория Романец, которая теперь является супругой ее бывшего мужа.
После женитьбы Антона Гусева на Романец, бывшие коллеги по телестройке так и не помирились, более того, при каждом удобном случае стараются уколоть друг друга.
С недавних пор на странице Феофилактовой появились комментарии оскорбительного содержания, но к чести Жени. Она не реагирует публично на них.
Тем более что женщина дала понять, кто стоит за этим флешмобом и кому интересна ее травля. Намекая на Викторию Романец.