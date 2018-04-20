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По слухам травлю Евгении Феофилактовой устроила Виктория Романец

На днях на странице Евгении Феофилактовой в соцсети был организован странный флешмоб, в котором экс-участнице «Дом-2» были нанесены оскорбления.

Тут же пошли разговоры, что таким образом решила досалить бывшей подруге Виктория Романец, которая теперь является супругой ее бывшего мужа.

По слухам травлю Евгении Феофилактовой устроила Виктория Романец

После женитьбы Антона Гусева на Романец, бывшие коллеги по телестройке так и не помирились, более того, при каждом удобном случае стараются уколоть друг друга.

По слухам травлю Евгении Феофилактовой устроила Виктория Романец

С недавних пор на странице Феофилактовой появились комментарии оскорбительного содержания, но к чести Жени. Она не реагирует публично на них.

По слухам травлю Евгении Феофилактовой устроила Виктория Романец

Тем более что женщина дала понять, кто стоит за этим флешмобом и кому интересна ее травля. Намекая на Викторию Романец.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:06
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