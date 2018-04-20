Ученые: Переизбыток витамина D в организме провоцирует развитие онкологии

Суточная норма этого витамина помогает предотвратить болезни сердца, однако, чрезмерное увлечение препаратами или продуктами с его содержанием, может вызвать патологические процессы в организме. Прежде всего, это относится к раку простаты и кожи, однако большие дозы могут снизить риск возникновения опухолей в легких.Потому не стоит превышать норму витамина, который нормализует работу сердца и сосудов. Также ученые заметили положительный эффект при лечении простуды, если включить его в рацион питания.