Лосьоны для тела опасны для человеческого здоровья из-за токсических веществ – Ученые

После исследования 54 видов продукции эксперты выяснили, что кроме парабенов и формалина там есть большое количество бутилгидрокситолуолов и циклопентасилоксанов. Также в состав вошла диазолидинил мочевина вместе с гидроксиизогексилом 3-циклогексеном и карбоксальдегидами. Эти соединения негативно отражаются на эндокринной системе, находясь в одном средстве.Лосьоны долго остаются на коже, а опасные вещества могут проникнуть в организм и вызвать различные недуги. Ученые призвали потребителей подумать о своем здоровье, а также решили обнародовать сведения, чтобы они могли покупать безопасные товары.