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Лосьоны для тела опасны для человеческого здоровья из-за токсических веществ – Ученые

Датские ученые обнаружили в лосьонах для тела токсические вещества, опасные для человеческого здоровья. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

После исследования 54 видов продукции эксперты выяснили, что кроме парабенов и формалина там есть большое количество бутилгидрокситолуолов и циклопентасилоксанов. Также в состав вошла диазолидинил мочевина вместе с гидроксиизогексилом 3-циклогексеном и карбоксальдегидами. Эти соединения негативно отражаются на эндокринной системе, находясь в одном средстве.

Лосьоны для тела опасны для человеческого здоровья из-за токсических веществ – Ученые


Лосьоны долго остаются на коже, а опасные вещества могут проникнуть в организм и вызвать различные недуги. Ученые призвали потребителей подумать о своем здоровье, а также решили обнародовать сведения, чтобы они могли покупать безопасные товары.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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