Ученые: Планета-сирота в созвездии Рыб может быть пригодна для колонизации

Они отметили, что объект, который в четыре раза больше, чем Юпитер, возник 130 млн лет назад. Поверхность имеет высокую температуру, но будет охлаждаться, когда отдалится от материнского светила.Специалисты предполагают, что такие процессы позволят людям жить на планете в будущем, потому что там могут появиться водные ресурсы. Единственной проблемой остается далекое расстояние, потому что нужно потратить 100 лет, чтобы добраться до этого места, но потомки благодаря развитию технологий, смогут совершить полет.