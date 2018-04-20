АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

Настенька из «Морозко» Наталья Седых рассказала о личной жизни

Советская и российская актриса Наталья Седых, сыгравшая Настеньку в сказке «Морозко», рассказала о личной жизни. В частности, читатели узнали о ее отношениях с наследником и мужем.


Настенька из «Морозко» Наталья Седых рассказала о личной жизни


Наталья Седых получила известность уже в четыре года, когда ее стали называть «самой маленькой фигуристкой СССР». Однако звездой она стала благодаря сказке «Морозко», исполнив роль Настеньки. На протяжении многих лет звезда кино живет в одиночестве в своей квартире. Ее сын уехал к отцу и навещает ее очень редко. В какой-то из моментов Наталья перестала справляться с подростком и приняла решение отправить его к мужу в Санкт-Петербург. Опустевшая комната наследника в скором времени потребовала изменений и Седых пригласила работников программы «Идеальный ремонт».

Со своим супругом Наталья Евгеньевна рассталась из-за его измены. Будущие супруги познакомились благодаря ее подруге в тот момент, когда артистка гастролировала с Большим театром. Вскоре влюбленные поженились. Актрисе пришлось жить на два города. Однажды приехав в Санкт-Петербург без предупреждений, она застала супруга с другой женщиной, и после этого они расстались.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автомобили марки Volvo благодаря китайцам могут
Первое упоминание о библейском жертвоприношении
Марина Африкантова рассказала, что «готова к бою»
В Швейцарии соберут самый полный скелет
Nissan проводит голосование за некоторые элементы
МЧС России предупредило о риске пожаров из-за
Антон Гусев показал подписчикам «обвисшую» грудь
Ученые: Переизбыток витамина D в организме
Лосьоны для тела опасны для человеческого
Настенька из «Морозко» Наталья Седых рассказала о
Ольга Бузова взволновала фанатов многочисленными
Гибридная версия Ford Mustang появится к 2020 году
Звёзды телесериала "Татьянин день" снова радуют
21-летняя дочь Ивана Охлобыстина как две капли
Ученые: Планета-сирота в созвездии Рыб может быть
Беременная Анастасия Костенко отключила
Объявлена цена брендового смартфона Panasonic
На новой картине Никоса Сафронова Алла Пугачева
В первом квартале рынок новых электромобилей в РФ
Honda планинует выпустить новый бюджетный хэтчбек
Опубликованы технические характеристики смартфона
Секретная служба США получила новый лимузин
Ольга Бузова была гостьей на новом шоу Басты
Выпущена программа, позволяющая обойти блокировку
Людмила Максакова пьет вино в одиночестве
Опубликованы качественные изображения смартфонов
Motorola запускает новые бюджетные смартфоны Moto
Гибридный суперкар Polestar 1 прошёл испытания за
Муж Ксении Бородиной испугал подписчиков внешним
Саша Черно рассказала, что сильно ревнует Иосифа
Просмотреть все новости