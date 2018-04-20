Настенька из «Морозко» Наталья Седых рассказала о личной жизни

Наталья Седых получила известность уже в четыре года, когда ее стали называть «самой маленькой фигуристкой СССР». Однако звездой она стала благодаря сказке «Морозко», исполнив роль Настеньки. На протяжении многих лет звезда кино живет в одиночестве в своей квартире. Ее сын уехал к отцу и навещает ее очень редко. В какой-то из моментов Наталья перестала справляться с подростком и приняла решение отправить его к мужу в Санкт-Петербург. Опустевшая комната наследника в скором времени потребовала изменений и Седых пригласила работников программы «Идеальный ремонт».Со своим супругом Наталья Евгеньевна рассталась из-за его измены. Будущие супруги познакомились благодаря ее подруге в тот момент, когда артистка гастролировала с Большим театром. Вскоре влюбленные поженились. Актрисе пришлось жить на два города. Однажды приехав в Санкт-Петербург без предупреждений, она застала супруга с другой женщиной, и после этого они расстались.