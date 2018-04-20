Анастасия Костенко жестко ответила Рустаму Солнцеву на обвинения в «святости»
Известный шоумен, выходец из реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в последнее время уделяет пристальное внимание семье бывшего мужа Ольги Бузовой.
Создается впечатление, что благополучные и счастливые отношения Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Солнцева раздражают больше, чем саму Бузову.
Недавно, в своей постоянной рубрике «МамаДорогая» Рустам объяснил свое отношение к экс-модели, обвинив, Настю, что после замужества она резко стала святошей, тогда как еще полтора года назад нагло увела мужчину из семьи.
«Настя, извини, дорогая, я просто пропустил тот момент, когда ты святой-то успела стать. Помнишь те шальные деньки, когда ты, будучи настоящей стервой, увела чужого, пусть не самого талантливого, не самого умного футболиста от законной жены Ольги Бузовой? А вот сейчас, когда открываю твой профиль, умиляюсь — такая святость! Дорогая, как это у тебя получается?», - спрашивает Солнцев.
Нужно отметить, что беременная Настя Костенко не смолчала и с иронией поинтересовалась «это кто такой» и «с чего вдруг такие выводы о том, что она себя обозначила звездой».
На замечание одного их хейтеров об отношениях Костенко с женатым мужчиной, Анастасия предложила ему выслать семечки, платок и скамейку в придачу.
Поклонники семьи Тарасовых отметили Солнцеву, что Настя сейчас в положении, и сплетничать о ней подобным образом просто некрасиво.
Создается впечатление, что благополучные и счастливые отношения Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Солнцева раздражают больше, чем саму Бузову.
Недавно, в своей постоянной рубрике «МамаДорогая» Рустам объяснил свое отношение к экс-модели, обвинив, Настю, что после замужества она резко стала святошей, тогда как еще полтора года назад нагло увела мужчину из семьи.
«Настя, извини, дорогая, я просто пропустил тот момент, когда ты святой-то успела стать. Помнишь те шальные деньки, когда ты, будучи настоящей стервой, увела чужого, пусть не самого талантливого, не самого умного футболиста от законной жены Ольги Бузовой? А вот сейчас, когда открываю твой профиль, умиляюсь — такая святость! Дорогая, как это у тебя получается?», - спрашивает Солнцев.
Нужно отметить, что беременная Настя Костенко не смолчала и с иронией поинтересовалась «это кто такой» и «с чего вдруг такие выводы о том, что она себя обозначила звездой».
На замечание одного их хейтеров об отношениях Костенко с женатым мужчиной, Анастасия предложила ему выслать семечки, платок и скамейку в придачу.
Поклонники семьи Тарасовых отметили Солнцеву, что Настя сейчас в положении, и сплетничать о ней подобным образом просто некрасиво.