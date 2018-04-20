Анастасия Костенко жестко ответила Рустаму Солнцеву на обвинения в «святости»

Создается впечатление, что благополучные и счастливые отношения Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Солнцева раздражают больше, чем саму Бузову.Недавно, в своей постоянной рубрике «МамаДорогая» Рустам объяснил свое отношение к экс-модели, обвинив, Настю, что после замужества она резко стала святошей, тогда как еще полтора года назад нагло увела мужчину из семьи., - спрашивает Солнцев.Нужно отметить, что беременная Настя Костенко не смолчала и с иронией поинтересовалась «это кто такой» и «с чего вдруг такие выводы о том, что она себя обозначила звездой».На замечание одного их хейтеров об отношениях Костенко с женатым мужчиной, Анастасия предложила ему выслать семечки, платок и скамейку в придачу.Поклонники семьи Тарасовых отметили Солнцеву, что Настя сейчас в положении, и сплетничать о ней подобным образом просто некрасиво.