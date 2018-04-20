АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

Анастасия Костенко жестко ответила Рустаму Солнцеву на обвинения в «святости»

Известный шоумен, выходец из реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в последнее время уделяет пристальное внимание семье бывшего мужа Ольги Бузовой.

Создается впечатление, что благополучные и счастливые отношения Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Солнцева раздражают больше, чем саму Бузову.

Анастасия Костенко жестко ответила Рустаму Солнцеву на обвинения в «святости»

Недавно, в своей постоянной рубрике «МамаДорогая» Рустам объяснил свое отношение к экс-модели, обвинив, Настю, что после замужества она резко стала святошей, тогда как еще полтора года назад нагло увела мужчину из семьи.

«Настя, извини, дорогая, я просто пропустил тот момент, когда ты святой-то успела стать. Помнишь те шальные деньки, когда ты, будучи настоящей стервой, увела чужого, пусть не самого талантливого, не самого умного футболиста от законной жены Ольги Бузовой? А вот сейчас, когда открываю твой профиль, умиляюсь — такая святость! Дорогая, как это у тебя получается?», - спрашивает Солнцев.

Анастасия Костенко жестко ответила Рустаму Солнцеву на обвинения в «святости»

Нужно отметить, что беременная Настя Костенко не смолчала и с иронией поинтересовалась «это кто такой» и «с чего вдруг такие выводы о том, что она себя обозначила звездой».

На замечание одного их хейтеров об отношениях Костенко с женатым мужчиной, Анастасия предложила ему выслать семечки, платок и скамейку в придачу.

Поклонники семьи Тарасовых отметили Солнцеву, что Настя сейчас в положении, и сплетничать о ней подобным образом просто некрасиво.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:23
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
По слухам травлю Евгении Феофилактовой устроила
Ученые могут распознать пришельцев среди людей
Анастасия Костенко жестко ответила Рустаму
Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина уладила
Турок назвал себя террористом для развода с
Жительница Тюмени с 60 померанскими шпицами
«Ясли» глубоководных осьминогов найдены на
В Чили после падения с кровати скончался самый
Ученые: В организмах медуз было обнаружено
Появления НЛО над сирийским городом стало
В Россию привезли «спортивные» седаны Jaguar XE и
Ученые: Древние членистоногие не имели головного
Xiaomi Redmi 5 Plus подешевел в России на 35%
Станислав Садальский опубликовал неудачное фото
Минздрав предложил новый налог для россиян
Варианты некодирующей ДНК способствуют
Компания Pentatonic превращает старые дисплеи
Пуск космической обсерватории «Спектр-РГ»
Ford выпустит юбилейную версию спортивного купе
В России число алкоголиков снизилось на 22% за 5
Ученые: Беспрецедентная волна исчезновения
«Роскосмос» собирается увеличить длительность
Пластические хирурги раскрыли обман Елизаветы
Ученые: Кораллы Большого Барьерного рифа могут
Индия рассчитала затраты на экспедицию лунохода
Эксперт: Апокалипсис неизбежен – Земля должна
В Китае приговорили к тюрьме пятерых граждан за
Volkswagen анонсировал дебют электрического
Жители Астрахани были удивлены поведением пса с
Мать в возрасте 40 лет увела молодого избранника
Просмотреть все новости