Гибридная версия Ford Mustang появится к 2020 году

Уже в следующем году американские разработчики создадут Ford Mustang с гибридной силовой установкой, а спустя год эта версия появится на рынке. Об этом накануне сообщил менеджер по маркетингу компании Ford Кори Холтер.По словам топ-менеджера руководство компании Ford с оптимизмом смотрит на создание маслкара с комбинированной силовой установкой, считая, благодаря этому продажи автомобилей вырастут. Также он считает, что гибридный маслкар не должен уступать по мощности предыдущей модели, оснащённой двигателем V8.На гибридную версию маслкара Ford Mustang неоднозначно реагируют фанаты данной модели. Ярые поклонники автомобиля считают, что он должен комплектоваться только ДВС с приличной производительностью. К тому же фанаты с нетерпением ожидают модель GT500 новой генерации, которая может появиться в конце текущего года.Ранее американские производители представили Ford Mustang Bullitt, который комплектуется агрегатом V8 с турбонаддувом ёмкостью 5,0 литра мощностью 480 лошадиных сил.