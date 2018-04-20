В первом квартале рынок новых электромобилей в РФ вырос на 23%
За первый квартал этого года уровень отечественных продаж электромобилей смог достичь шестнадцати экземпляров. Данный показатель на 23 процента больше показателей годичной давности.
Данная информация передана экспертами аналитического центра «АВТОСТАТ». Наиболее востребованным электрокаром в первом квартале текущего года стал японский электрокар версии Nissan Leaf. За отчётный период данное транспортное средство разошлось в количестве девяти экземпляров. На второй позиции оказался автобренд Tesla. Он смог реализовать в Российской Федерации 5 экземпляров Tesla Model X, а также два седана версии Tesla Model S.
Аналитиками отмечае5тся, что за первые 3 месяца текущего года , семь электрических автомобилей смогли реализовать в Москве, а также Московской области. При этом 3 электрокара продали в Приморском крае. Дилеры по одному электромобилю продали в Псковской, Тюменской Кемеровской, Новосибирской области, в республике Саха, в Краснодарском крае.