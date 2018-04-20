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В первом квартале рынок новых электромобилей в РФ вырос на 23%

За первый квартал этого года уровень отечественных продаж электромобилей смог достичь шестнадцати экземпляров. Данный показатель на 23 процента больше показателей годичной давности.

В первом квартале рынок новых электромобилей в РФ вырос на 23%

Данная информация передана экспертами аналитического центра «АВТОСТАТ». Наиболее востребованным электрокаром в первом квартале текущего года стал японский электрокар версии Nissan Leaf. За отчётный период данное транспортное средство разошлось в количестве девяти экземпляров. На второй позиции оказался автобренд Tesla. Он смог реализовать в Российской Федерации 5 экземпляров Tesla Model X, а также два седана версии Tesla Model S.

Аналитиками отмечае5тся, что за первые 3 месяца текущего года , семь электрических автомобилей смогли реализовать в Москве, а также Московской области. При этом 3 электрокара продали в Приморском крае. Дилеры по одному электромобилю продали в Псковской, Тюменской Кемеровской, Новосибирской области, в республике Саха, в Краснодарском крае.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:40
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