Секретная служба США получила новый лимузин Cadillac для Дональда Трампа

Данный эксклюзивный Cadillac перед публикой Соединённых Штатов предстанет уже в ближайшее время. Дональд Трамп в настоящее время передвигается на бывшем транспортном средстве Барака Обамы. Речь идёт в отношении The Beast. Данный автомобиль оснащается танковой броней. Вместе с этим компания Cadillac для нового президента США создала усовершенствованную модель лимузина.На сегодняшний день полная комплектация авто остается загадкой. Имеются предположения, что основой в данном случае выступает грузовая «тележка» GMC TopKick. В лимузине пуленепробиваемые стекла, встроена также бронекапсула, которая может спасти от применяемого химического оружия. Авто президента Соединённых Штатов также оснащается слезоточивым газом, гранатометами, оборудованием ночного видения.