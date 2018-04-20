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Секретная служба США получила новый лимузин Cadillac для Дональда Трампа

В распоряжение действующей секретной службы Соединённых Штатов поступила новая версия лимузина для американского главы государства - Дональда Трампа.

Секретная служба США получила новый лимузин Cadillac для Дональда Трампа

Данный эксклюзивный Cadillac перед публикой Соединённых Штатов предстанет уже в ближайшее время. Дональд Трамп в настоящее время передвигается на бывшем транспортном средстве Барака Обамы. Речь идёт в отношении The Beast. Данный автомобиль оснащается танковой броней. Вместе с этим компания Cadillac для нового президента США создала усовершенствованную модель лимузина.

На сегодняшний день полная комплектация авто остается загадкой. Имеются предположения, что основой в данном случае выступает грузовая «тележка» GMC TopKick. В лимузине пуленепробиваемые стекла, встроена также бронекапсула, которая может спасти от применяемого химического оружия. Авто президента Соединённых Штатов также оснащается слезоточивым газом, гранатометами, оборудованием ночного видения.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:20
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