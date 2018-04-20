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Людмила Максакова пьет вино в одиночестве

Народная артистка России Людмила Максакова посетила театр уральского драматурга Николя Коляды, в котором состоялся спектакль «Вишневый сад». Театральный режиссер поделился впечатлениями от беседы с актрисой. В разговоре с ним звезда поддержала его в вопросе о том, что вино нужно пить в одиночестве.

Людмила Максакова пьет вино в одиночестве


Советская и российская актриса Людмила Максакова посетила спектакль «Вишневый сад» и пообщалась с уральским драматургом Николаем Колядой. В ходе беседы театральный режиссер признался, что в последнее время пьет вино в одиночестве и считает, что таким образом к нему подкрадывается старость. Максакова поддержала Коляду в этом вопросе.

Людмила Васильевна пояснила свою позицию тем, что тоскливо выпивать с теми, кто со слезами рассказывает о своей жизни, не менее тоскливо становится, если ты рассказываешь о своей жизни кому-то, более того утром за это становится стыдно. Поэтому пить вино лучше одному.

Также они обсудили, какое вино пить лучше всего. Драматург признался, что пьет вино – по тысяче рублей за одну бутылку. В свою очередь, артистка ответила, что следует употреблять лишь молодое вино, в котором нет никаких осадков. Знакомый французский винодел привел Максаковой в пример Грузию, где пьют молодое вино и потому долго живут.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:10
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