Гибридный суперкар Polestar 1 прошёл испытания за Полярным кругом

Конструкторы во время тест-драйва улучшили опцию распределения тяги и настройки архитектуры, а также проверили при низких температурах работу электрических агрегатов и электронных систем. Гибридное купе Polestar 1 в очередной раз будет представлено в конце апреля в Пекине.Кузов Polestar 1 выполнен из карбона, а под капотом установлен гибридный силовой агрегат, состоящий их двух электрических моторов и бензинового турбодвигателя ёмкостью 2,0 литра. Производительность силовой установки составляет 600 лошадиных сил, а дальность хода 150 км.В планы компании Polestar входит производство по 500 спорткаров в год. Стоимость гибридного купе составляет 160 000 долларов.