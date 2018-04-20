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Гибридный суперкар Polestar 1 прошёл испытания за Полярным кругом

Тюнинг-ателье Polestar, которое теперь является самостоятельной компанией, выложило в сеть видеоролик с тест-драйвом спорткара Polestar 1 с гибридной установкой. Специалисты провели испытания автомобиля за Полярным кругом при температуре минус 28 градусов.

Гибридный суперкар Polestar 1 прошёл испытания за Полярным кругом


Конструкторы во время тест-драйва улучшили опцию распределения тяги и настройки архитектуры, а также проверили при низких температурах работу электрических агрегатов и электронных систем. Гибридное купе Polestar 1 в очередной раз будет представлено в конце апреля в Пекине.

Кузов Polestar 1 выполнен из карбона, а под капотом установлен гибридный силовой агрегат, состоящий их двух электрических моторов и бензинового турбодвигателя ёмкостью 2,0 литра. Производительность силовой установки составляет 600 лошадиных сил, а дальность хода 150 км.

В планы компании Polestar входит производство по 500 спорткаров в год. Стоимость гибридного купе составляет 160 000 долларов.
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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