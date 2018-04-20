Компания Brabham в мае представит свой первый суперкар

В частности, стоимость суперкара Brabham BT62 составит 1 миллион фунтов стерлингов. Автомобиль будет выпущен лимитированной партией в 70 экземпляров. Производители уже принимают предзаказы на новинку, до конца текущего года заказчики получат свои автомобили. Каждый покупатель сможет стать участником специальной программы, в рамках которой они будут обучены полноценному использованию болида на треке.Как стало известно под капотом Brabham BT62 будет установлен 5,4-литровый силовой агрегат. По словам разработчиков мощность суперкара составит в соотношении производительности к массе машины 730 «лошадей» на тонну, а весит автомобиль 972 кг.Новый суперкар наделили аэродинамикой, которая обеспечит ему 1 200 кг прижимной силы. К тому же автомобиль оснащён 6-поршневыми карбоновыми тормозными механизмами. О внешнем дизайне Brabham BT62 практически ничего не известно.