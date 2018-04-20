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Граждане смогут подать заявление в ЗАГС за год до даты регистрации

Правительство РФ готовит поправки, позволяющие гражданам бронировать дату свадьбы в ЗАГСе за год до момента официальной регистрации, цитирует выдержки из законопроекта портал "Известий". Такая система будет удобна всем.

Граждане смогут подать заявление в ЗАГС за год до даты регистрации


В настоящий момент подача заявления в ЗАГС возможна за месяц до наступления события. Впрочем, ввиду отсутствия гибкости в загрузке учреждений по регистрации брака в отдельные знаменательные даты возникают очереди, когда влюбленные пары массово выбирают один день.

Раннее бронирование даты свадьбы позволит избежать столпотворения и коррупции, убеждены чиновники. Влюбленные пары при этом получат возможность заранее организовать зарубежный тур, где продолжится празднование знаменательного события. Приобретая билеты заранее, молодожены смогут существенно сэкономить, считают эксперты. Если пара за год передумает закреплять отношения официально, тогда им можно просто не приходить в ЗАГС.
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Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:40
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