Заграничные сотрудники МЭР должны будут отправлять подарки в Москву для оценки

МЭР планирует серьезно ужесточить правила получения подарков персоналом ведомства, когда чиновникам придется полностью отказаться от любых подношений (кроме канцелярских товаров, которые раздают на мероприятиях). Заграничные сотрудники будут отправлять подарки дипломатической почтой в столичный департамент, где эксперты за 3 месяца определят стоимость подношения.Если подарок дороже 3 тыс. руб., его передадут на благотворительность или продадут. При этом провести выкуп презента сможет и чиновник, кому был адресован подарок изначально. Вырученные таким образом средства поступят в федеральную казну, отмечается в документе. Отдельным распоряжением министерства презент может быть сохранен для МЭР.