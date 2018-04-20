АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

Заграничные сотрудники МЭР должны будут отправлять подарки в Москву для оценки

Согласно тексту нового приказа Министерства экономического развития России (МЭР), все заграничные чиновники ведомства обязаны будут сдавать подарки в Москву для проведения их оценки, пишет портал "Известий".

Заграничные сотрудники МЭР должны будут отправлять подарки в Москву для оценки


МЭР планирует серьезно ужесточить правила получения подарков персоналом ведомства, когда чиновникам придется полностью отказаться от любых подношений (кроме канцелярских товаров, которые раздают на мероприятиях). Заграничные сотрудники будут отправлять подарки дипломатической почтой в столичный департамент, где эксперты за 3 месяца определят стоимость подношения.

Если подарок дороже 3 тыс. руб., его передадут на благотворительность или продадут. При этом провести выкуп презента сможет и чиновник, кому был адресован подарок изначально. Вырученные таким образом средства поступят в федеральную казну, отмечается в документе. Отдельным распоряжением министерства презент может быть сохранен для МЭР.
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 08:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Германии выпустили сувенирные купюры номиналом
Ученые выработали энергию для искусственной кожи
Уфологи: Иисус Христос вернется на Землю в этом
Хейтеры набросились на Илью Яббарова и Алену
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров
Анна Седокова появилась на публике с новым
Заграничные сотрудники МЭР должны будут
Ольга Бузова рассказала, что Дмитрий Тарасов
Ученые определели существование новых двидов в
Ольга Бузова рассказала, что в нее влюблен один
Фанаты попросили Анастасию Волочкову не позорить
По слухам травлю Евгении Феофилактовой устроила
Пришелец из будущего предупредил человечество о
Ученые могут распознать пришельцев среди людей
Анастасия Костенко жестко ответила Рустаму
Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина уладила
Турок назвал себя террористом для развода с
Жительница Тюмени с 60 померанскими шпицами
«Ясли» глубоководных осьминогов найдены на
В Чили после падения с кровати скончался самый
Ученые: В организмах медуз было обнаружено
Появления НЛО над сирийским городом стало
В Россию привезли «спортивные» седаны Jaguar XE и
Ученые: Древние членистоногие не имели головного
Xiaomi Redmi 5 Plus подешевел в России на 35%
Станислав Садальский опубликовал неудачное фото
Минздрав предложил новый налог для россиян
Варианты некодирующей ДНК способствуют
Компания Pentatonic превращает старые дисплеи
Пуск космической обсерватории «Спектр-РГ»
Просмотреть все новости