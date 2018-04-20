Астрономы: Вороны помешали LIGO найти гравитационные волны

Птицы были пойманы с поличным, когда пытались склевать лед на одном насосе, охлаждающем установку LIGO. Астрономы провели корректировку работы насоса, чтобы избежать намораживания льда на внешних трубах агрегата. Тогда и птицам во время жаркой погоды не захочется клевать дорогостоящее оборудование.Кроме того, ученые устранили причину шумов, спровоцированных птицами. Теперь астрономы надеются вновь приступить к работе по разгадыванию тайн Вселенной.