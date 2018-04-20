Астрономы: Вороны помешали LIGO найти гравитационные волны
Астрофизики из коллаборации LIGO, выступая на саммите Американского физического общества, пожаловались на шум от ворон, которые клюют лед на криогенном насосе прибора, что вызывает шумы в интерференционном канале.
Птицы были пойманы с поличным, когда пытались склевать лед на одном насосе, охлаждающем установку LIGO. Астрономы провели корректировку работы насоса, чтобы избежать намораживания льда на внешних трубах агрегата. Тогда и птицам во время жаркой погоды не захочется клевать дорогостоящее оборудование.
Кроме того, ученые устранили причину шумов, спровоцированных птицами. Теперь астрономы надеются вновь приступить к работе по разгадыванию тайн Вселенной.