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Эксперты сравнили смартфоны Nubia Z18 Mini и Meizu E3

Специалисты провели сравнение смартфонов Nubia Z18 Mini и Meizu E3. В конечном счете, каждый девайс оставил хорошее впечатление, поскольку за невысокую цену они предлагаются в довольно мощном исполнении.

Эксперты сравнили смартфоны Nubia Z18 Mini и Meizu E3


Nubia Z18 комплектуется 5,7-дюймовым дисплеем. В основе аппаратной архитектуры лежит процессор Snapdragon 660. Он дополняется модулем оперативной памяти на 6 Гб и накопителем на 64 Гб. В продаже также имеются модели с объемом ПЗУ в 128 Гб. Тыльная камера обладает двумя сенсорами с разрешением 24 и 5 Мп. Фронтальный модуль предлагает 8 Мп. Еще стоит выделить операционную систему Android 8.1 Oreo и аккумулятор 3450 мАч. Цена устройства 286 долларов.

Meizu E3 имеет 5,99-дюймовую матрицу и процессор Snapdragon 636. Что касается объема оперативной и встроенной памяти, то здесь все аналогично вышеуказанной модели. Основная камера практически такая же по качеству – 12+20 Мп. Фронтальная камера тоже располагает восемью мегапикселями разрешения. Что касается ОС и аккумулятора, то здесь речь идет о платформе Android 7.1.2 Nougat и емкости 3360 мАч.

Цена вопроса 223 доллара.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
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