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Ученые создали из углеволокна искусственные сверхмощные мышцы

Очередное открытие в области робототехники и функционировании подъемных устройств, сделано международной группой ученых. Используя стекловолокно, разработчиками создана модель сверхмощных искусственных мышц, способных поднимать массу груза, в 12600 раз превышающую их собственный вес.

В ходе развития робототехники, все чаще роботы создаются для использования как в промышленном производстве, так и логистике или сфере услуг. Но сложность заключается в привязке движений роботов к сложным системам электроники, а так же общем взаимодействии механизмов устройств. Для решения проблемы, исследователями решено применить естественные, природные методы, путем создания искусственных мышц. Проведя многочисленные опыты, исследователи остановились на использовании углеволокна из нескольких тысяч углеродных волокон, переплетаемых по определенным способам.
Ученые создали из углеволокна искусственные сверхмощные мышцы


Пройдя специальную обработку, у углеводородной нити появляется способность сокращаться с такими усилиями, при которых в несколько тысяч раз возрастает ее кинетическая энергия. При этом выдерживаются нагрузки, мощность сокращения которых доходит до 60 мегапикселей. Как показали эксперименты, всего полтора грамма углеволоконной нити, поднимают бутылку наполненную жидкостью, вес которой доходит до двух килограммов.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:50
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