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Ученые выяснили, чем еще опасно курение

Курильщики в 5 раз увеличивают себе шансы заработать инсульт. И чем больше выкуренных сигарет в день, тем риск повышается.
Ученые выяснили, чем еще опасно курение


Специалисты Университета Мэриленда в Балтиморе провели очередное исследование. На этот раз, пригласив 615 мужчин в возрасте 15-49 лет, которые в своей жизни уже перенесли инсульт. Их данные сравнивали с такими же показателями 530 здоровых респондентов, возраст которых также варьировался в пределах 15-49 лет. Специалисты всех разделили на группы, включающие уже бросивших курить, никогда прежде не куривших. В остальных группах учитывалось количество выкуриваемых сигарет в день.

В результате оказалось, что курильщики на 88% больше рискуют получить инсульт, чем некурящие. При этом среди них те, кто выкуривает ежедневно до 11 сигарет, увеличивают себе риск инсульта на 46%, а те, кто больше двух пачек – в 5 раз.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:10
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