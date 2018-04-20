Ученые выяснили, чем еще опасно курение

Специалисты Университета Мэриленда в Балтиморе провели очередное исследование. На этот раз, пригласив 615 мужчин в возрасте 15-49 лет, которые в своей жизни уже перенесли инсульт. Их данные сравнивали с такими же показателями 530 здоровых респондентов, возраст которых также варьировался в пределах 15-49 лет. Специалисты всех разделили на группы, включающие уже бросивших курить, никогда прежде не куривших. В остальных группах учитывалось количество выкуриваемых сигарет в день.В результате оказалось, что курильщики на 88% больше рискуют получить инсульт, чем некурящие. При этом среди них те, кто выкуривает ежедневно до 11 сигарет, увеличивают себе риск инсульта на 46%, а те, кто больше двух пачек – в 5 раз.