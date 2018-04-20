Британские ученые изобрели сверхточный измеритель кровяного давления

Авторы проекта считают, что существующие методы измерения артериального давления уже устарели, поскольку многие из них выдают неточные данные. Таким образом, есть смысл перейти на использования индивидуальных портативных устройств, которые человек мог бы носить с собой все время.По словам ученых, пятая часть взрослых Великобритании имеет высокое артериальное давление только потому, что традиционные методы измерения предоставляют неточные данные.Предлагаемое исследователями устройство можно приобрести за цену, которая находится в диапазоне от 500 до 1000 фунтов стерлингов. Оно способно постоянно быть с человеком и делать измерения каждые 20-30 минут. При этом пользователь имеет возможность в этом время работать, спать или заниматься спортом.