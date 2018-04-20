В Германии выпустили сувенирные купюры номиналом 0 евро

Фирма, выпустившая такие сувенирные деньги, занимается маркетингом в сфере туризма в Трире, на родине Карла Маркса. Первая партия банкнот, выпущенная тиражом в 5 000 экземпляров, разошлась среди покупателей всего мира менее, чем за месяц. Каждую такую «нулевку» продавали по 3 евро.В конце апреля компания напечатает новый тираж, уже в количестве 20 000 экземпляров.