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В Германии выпустили сувенирные купюры номиналом 0 евро

В Германии в честь 200-летия со дня рождения немца Карла Маркса выпустили сувенирную продукцию – банкноты номиналом в 0 евро.
В Германии выпустили сувенирные купюры номиналом 0 евро


Фирма, выпустившая такие сувенирные деньги, занимается маркетингом в сфере туризма в Трире, на родине Карла Маркса. Первая партия банкнот, выпущенная тиражом в 5 000 экземпляров, разошлась среди покупателей всего мира менее, чем за месяц. Каждую такую «нулевку» продавали по 3 евро.

В конце апреля компания напечатает новый тираж, уже в количестве 20 000 экземпляров.
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В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:20
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