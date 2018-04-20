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Ученые выработали энергию для искусственной кожи используя моргание глаз

Очередное научное открытие сделали ученые Китая. На этот раз создана искусственная светочувствительная кожа, способная работать автономно используя энергию колебаний, вырабатывать которую можно обыкновенной ходьбой или морганием глаз.

Из сообщений Advanced Functional Materials известно, что специалисты Северо-восточного университета, возглавляемые Синьюя Сюэ (Xinyu Xue), создали изобретение, в основе которого применен полимерный композитный материал, в виде слоя материала, известного как диэлектрический эластомер полидиметилсилоксан. Его покрыли слоем из проводящего полимера пилипиррола, с заранее проделанными круглыми отверстиями.
Ученые выработали энергию для искусственной кожи используя моргание глаз


Эксперименты проводили на лабораторных мышах, к нужной точке коры головного мозга которых подключали материал, используемый как искусственная сетчатка глаза. На следующем этапе, специалисты принимали сигнал, информацией для которого были движения хвоста животного. У мыши наблюдалось спокойное состояние при слабом трибоэлектрическом сигнале, но при увеличении интенсивности ультрафиолетового излучения, хвост поднимался. Все движения фиксировал детектор.

Для возможности активирования искусственной кожи, достаточно запустить трибоэлектрический сигнал. Как рассказали ученые, сделать это можно действиями, представленными обычным морганием глаз.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:10
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