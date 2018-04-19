Археологи обнаружили доказательства древней мозговой хирургии в 5000-летнем черепе коровы

Предполагается, что Вандея была местом древнего торгового центра в эпоху неолита, а два из основных товаров, которые проходили, - это крупный рогатый скот и соль.Нахождение черепов крупного рогатого скота в этом районе неудивительно, но у черепа была большая дыра, которая, как оказалось, была работой сверла или другого режущего инструмента. К счастью, у археологов было два человеческих черепа того же периода, которые также были предметом древней хирургии мозга, поэтому они сравнили образцы разметки и искали сходства.Другие потенциальные объяснения, такие как рак, эрозия, обличение другой коровой или посмертное очищение животных, были исключены, когда археологи обнаружили длинные параллельные следы и признаки соскабливания вокруг дыры, которые соответствовали меткам, найденным на человеческих черепах.Если бы операция на кости черепа коровы была выполнена для спасения животного, Champ-Durant предоставит самые ранние доказательства ветеринарной хирургической практики. В качестве альтернативы, доказательства операции на этом черепе могут также предполагать, что неолитические люди практиковали на домашних животных, чтобы улучшить технику, прежде чем применять ее к людям, сообщают ученые.