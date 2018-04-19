АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

Археологи обнаружили доказательства древней мозговой хирургии в 5000-летнем черепе коровы

Новое археологическое открытие переписало историю болезни: новые данные свидетельствуют о том, что люди экспериментировали с операцией на головном мозге намного раньше, чем ожидалось. В Вандее, Франция, был обнаружен 5 000-летний череп коровы, у которого есть чисто просверленное отверстие прямо через кость, и похоже, что люди использовали его для практики.

Археологи обнаружили доказательства древней мозговой хирургии в 5000-летнем черепе коровы


Предполагается, что Вандея была местом древнего торгового центра в эпоху неолита, а два из основных товаров, которые проходили, - это крупный рогатый скот и соль.

Нахождение черепов крупного рогатого скота в этом районе неудивительно, но у черепа была большая дыра, которая, как оказалось, была работой сверла или другого режущего инструмента. К счастью, у археологов было два человеческих черепа того же периода, которые также были предметом древней хирургии мозга, поэтому они сравнили образцы разметки и искали сходства.

Другие потенциальные объяснения, такие как рак, эрозия, обличение другой коровой или посмертное очищение животных, были исключены, когда археологи обнаружили длинные параллельные следы и признаки соскабливания вокруг дыры, которые соответствовали меткам, найденным на человеческих черепах.
Если бы операция на кости черепа коровы была выполнена для спасения животного, Champ-Durant предоставит самые ранние доказательства ветеринарной хирургической практики. В качестве альтернативы, доказательства операции на этом черепе могут также предполагать, что неолитические люди практиковали на домашних животных, чтобы улучшить технику, прежде чем применять ее к людям, сообщают ученые.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:09
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Индия рассчитала затраты на экспедицию лунохода
Эксперт: Апокалипсис неизбежен – Земля должна
В Китае приговорили к тюрьме пятерых граждан за
Volkswagen анонсировал дебют электрического
Жители Астрахани были удивлены поведением пса с
Мать в возрасте 40 лет увела молодого избранника
С технологией PGD "дизайнерские дети" появятся
Депутаты поддержали идею создания криптовалютного
Эвелина Бледанс опубликовала архивное фото и
В Таиланде закрыли пляж после нападения акулы на
Археологи обнаружили доказательства древней
Анастасия Костенко начала зарабатывать на еще не
В деревне Грязь соседей Аллы Пугачевой волнует ее
Воронежцев возмутил текст переписки посетителей с
В 2014 году самолет Malaysia Airlines вместе с
Classic Recreations занялась производством
Галинка Миргаева восхитила поклонников пышным
Ким Кардашьян взбесила фанатов своим педикюром
Беременная Светлана Лобода показала свой дом в
Владимир Путин подписал закон о невозвратных
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков прекрасно
Маленькая наследница Михаил Галустяна Эстелла
Борис Галкин похвастался молодой женой и
Певица Валерия посвятила теме феминизма новый
Катя Жужа рассказала, что избавилась от второго
Учёные: Женщины с сексуальной фигурой чаще болеют
Михаил Терёхин отстоял Катю Жужу в конфликте с
Китайские учёные строят химическую сеть для
Учёные: Служащие верхних этажей офисов склонны
Виталина Цымбалюк-Романовская прошла проверку на
Просмотреть все новости