Анастасия Костенко начала зарабатывать на еще не родившемся ребенке

Невзирая на то, что бывший муж Ольги Бузовой собирался не разглашать пол ребенка до самого рождения, интригуя прессу и привлекая к себе еще больше внимания, на днях он неожиданно признался, что вместе с женой ожидает появление на свет второй дочери. Напоминаем, что у Тарасова уже есть дочка от первого брака.К слову, до родов остается еще более трех месяцев, однако супруга полузащитника «Локомотива» уже сейчас не против подзаработать на будущем ребенке.Анастасия опубликовала в своем Инстаграм рекламный пост, в котором представила поклонникам детскую книжку для малышей. Будущая мамочка в красках рассказала, что эта книга именная и отличается для мальчиков и девочек по цвету. Так как супруги ожидают дочку, то и книга в руках Насти розовая.Затем девушка отрекламировала книгу и ее авторов и предложила фолловерам приобрести ее по промокоду со скидкой 10%. Стоит отметить, что стоимость представленной книги выше 1000 рублей.Злопыхатели тут же осудили и Костенко и Тарасова за ханжество. Так как те заявляли ранее, что «их жизнь теперь не для лайков», а сами тем временем выставляют напоказ каждое свое действие, возмутились пользователи Сети.