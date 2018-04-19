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Анастасия Костенко начала зарабатывать на еще не родившемся ребенке

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова пользуется своей беременностью, и довольно неплохо зарабатывает на еще не рожденной дочери.

Невзирая на то, что бывший муж Ольги Бузовой собирался не разглашать пол ребенка до самого рождения, интригуя прессу и привлекая к себе еще больше внимания, на днях он неожиданно признался, что вместе с женой ожидает появление на свет второй дочери. Напоминаем, что у Тарасова уже есть дочка от первого брака.

Анастасия Костенко начала зарабатывать на еще не родившемся ребенке

К слову, до родов остается еще более трех месяцев, однако супруга полузащитника «Локомотива» уже сейчас не против подзаработать на будущем ребенке.

Анастасия опубликовала в своем Инстаграм рекламный пост, в котором представила поклонникам детскую книжку для малышей. Будущая мамочка в красках рассказала, что эта книга именная и отличается для мальчиков и девочек по цвету. Так как супруги ожидают дочку, то и книга в руках Насти розовая.

Затем девушка отрекламировала книгу и ее авторов и предложила фолловерам приобрести ее по промокоду со скидкой 10%. Стоит отметить, что стоимость представленной книги выше 1000 рублей.

Злопыхатели тут же осудили и Костенко и Тарасова за ханжество. Так как те заявляли ранее, что «их жизнь теперь не для лайков», а сами тем временем выставляют напоказ каждое свое действие, возмутились пользователи Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:08
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